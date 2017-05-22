Цьогоріч на Львівщині знищили 42 га борщівника Сосновського

З початку року на Львівщині знищили борщівника Сосновського на площі 42 га. Найбільші осередки борщівника зафіксували у Турківському (219 га), Старосамбірському (116 га) Яворівському (76 га) та Стрийському (70га) районах.

Департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації моніторить поширення цієї рослини та вживає заходів боротьби з борщівником Сосновського на території області:знищує рослини на полях, вздовж берегів річок та транспортних шляхів, інформує прес-служба ЛОДА.

Борщівник негативно впливає на біорізноманіття. Він доволі агресивно витісняє місцеві види не лише трав’яних, а й деревних порід, монополізує територію.

Якщо борщівник Сосновського росте поряд намагайтеся його знищити, але обов’язково застосовуйте наступні поради:

– ніколи не ведіть боротьбу, не захистивши шкіру та очі, адже від моменту потрапляння соку на шкіру до виникнення хімічного опіку може прийти значний період часу;

– пам’ятайте, сік борщівника стає небезпечним і здатним спричиняти опіки під дією сонячних променів;

– найкращими методами боротьби з борщівником є скошування в період цвітіння двічі на рік, оскільки після першого скошування зазвичай відбувається регенерація рослини та повторне цвітіння;

– ефективним також є зрізання лопатою основи борщівника на рівні близько 10 см нижче рівня ґрунту, найкраще і найлегше робити це навесні.