18-річний львів’янин поцупив м’яса на майже 400 гривень

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області

У Залізничний відділ поліції 21 травня з заявою про крадіжку звернулася працівниця одного з львівських супермаркетів, розташованих по вулиці Патона у Львові. За словами заявниці, з торгівельної зали було викрадено м’яса на майже чотириста гривень.

Як з’ясували правоохоронці, до скоєння злочину причетний 18-річний львів’янин. Зловмисника опитали у відділі поліції, вирішується питання кваліфікації злочину згідно з нормами Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.