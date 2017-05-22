18-річний львів’янин поцупив м’яса на майже 400 гривень

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області

У Залізничний відділ поліції 21 травня з заявою про крадіжку звернулася працівниця одного з львівських супермаркетів, розташованих по вулиці Патона у Львові. За словами заявниці, з торгівельної зали було викрадено м’яса на майже чотириста гривень.

Як з’ясували правоохоронці, до скоєння злочину причетний 18-річний львів’янин. Зловмисника опитали у відділі поліції, вирішується питання кваліфікації злочину згідно з нормами Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

  • Норика

    М’яса давно не їв…А що ви думаєте? Знайома спиталася онука( студет, 18 років теж), що йому купити на день народження, а він відповів, що М’ЯСА! Щоб досхочу наїстися. І бабуся купила на базарі 2 кг, посмажила и подарувала внукові. З’їв усе сам. Бідося у нас!