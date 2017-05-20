Завтра у Львові відзначать День пам’яті жертв політичних репресій

У неділю, 21 травня, о 14.00 біля пам’ятника жертвам комуністичних злочинів (пл. Шашкевича) у Львові відбудеться відзначення Дня пам’яті жертв політичних репресій. Про це інформує прес-служба ЛОДА.

У програмі заходів – покладання квітів і лампадок до підніжжя пам’ятника жертвам комуністичних злочинів, екуменічна панахида та громадське віче.

День пам’яті жертв політичних репресій – це щорічний національний пам’ятний день в Україні, що припадає на третю неділю травня.

Указом президента України Леоніда Кучми № 1181/2000 від 31 жовтня 2000 року День пам’яті жертв голодоморів, який відзначали кожної четвертої суботи листопада, перейменовувано на «День пам’яті жертв голодомору та політичних репресій». Указом Кучми № 797/2004 від 15 липня 2004 року встановлювалася назва «День пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій».

Згідно з Указом Президента України Віктора Ющенка № 431/2007 від 21 травня 2007 року, дні пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій розведено у часі. День пам’яті жертв голодоморів залишився щочетвертої суботи листопада, натомість третю неділю травня було встановлено День пам’яті жертв політичних репресій «із метою належного вшанування пам’яті жертв політичних репресій, привернення уваги суспільства до трагічних подій в історії України, викликаних насильницьким впровадженням комуністичної ідеології, відродження національної пам’яті, утвердження нетерпимості до будь-яких проявів насильства проти людства».

Традиційно в День пам’яті жертв політичних репресій вищі особи держави покладають квіти до національного меморіального заповідника «Биківнянські могили». Покладання квітів до пам’ятних знаків відбувається також по всій країні, відбуваються жалобні віче і церемонії.