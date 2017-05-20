За круглим столом у Львові обговорили розвиток фізкультури та спорту в умовах децентралізації

Учора, 19 травня, у Львівській обласній державній адміністрації успішно відбулось обговорення актуальної проблематики діяльності закладів фізичної культури та спорту в об’єднаних територіальних громадах та моделей розвитку фізкультурно-спортивного руху в умовах децентралізації влади.

Окрім заступника голови Львівської обласної державної адміністрації Оксани Стоколос-Ворончук, радника голови Львівської облдержадміністрації з питань децентралізації Віталія Корецького, заступника голови профільної комісії Львівської обласної ради Ігора Ковальчука, участь у дискусії взяли заступник Міністра молоді та спорту Ярослав Войтович, державний секретар Мінмолодьспорту Олег Немчінов, директор департаменту неолімпійських видів спорту Матвій Бідний, голова Центральної ради фізкультурно-спортивного товариства «Колос» Олександр Мендусь, а також окремі представники та керівники об’єднаних територіальних громад, представники депутатського корпусу, члени колегії управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації, керівники обласних федерацій з видів спорту, представники фізкультурно-спортивного активу, громадської ради, представники експертного середовища, науковці, журналісти та запрошені гості.

Конструктивні думки та пропозиції з вироблення моделі розвитку фізкультурно-спортивного руху в об’єднаних територіальних громадах висловили ректор Львівського державного університету фізичної культури професор Євген Приступа; начальник управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації Юрій Майборода; голова Мостиської об’єднаної територіальної громади Сергій Сторожук; голова Давидівської об’єднаної територіальної громади Пустомитівського району Володимир Керницький; Новояворівський міський голова Володимир Муравель; Громадської ради про ЛОДА, головний лікар Львівського обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру Степан Середа; директор СДЮСШОР «Медик» м.Дрогобича Павло Попович, який отримав подяку за сприяння в підготовці поранених військовослужбовців Львівщини до участі в «Іграх Нескорених»; директор Львівського училища фізичної культури Степан Родак; директор обласного центру «Спорт для всіх» Вадим Климович; голова федерації авіамодельного спорту Львівської області Сергій Маркелов та інші.

Підсумовуючи проблематику висловлених думок заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Оксани Стоколос-Ворончук та заступник Міністра молоді та спорту України Ярослав Войтович висловили думку, що Львівщина може стати важливим регіоном для успішного розвитку особливої ділянки суспільного розвитку, збереження здоров’я та парамілітарної складової – сфери фізичної культури та спорту, насамперед в об’єднаних територіальних громадах.