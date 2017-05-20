У Славську змія вкусила місцевого мешканця

Про це інформує департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА

Небезпечна подія сталася вчора, 19 травня, у смт. Славське Сколівського району. Під час перебування у лісі місцевого мешканця за ліву стопу вкусила змія. Потерпілого госпіталізували у Сколівську ЦРЛ. Його стан – важкий.

Нагадаємо, 17 травня змія вкусила жінку в селі Верхнє Синьовидне Сколівського району Львівщини, коли та саме працювала на присадибній ділянці.

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