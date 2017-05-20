У Нацакадемії сухопутних військ відзначили найкращих науковців (ФОТО)

Близько трьох десятків науковців, викладачів, а також курсантів, які виявили свої здібності та наполегливість у дослідженнях, вшанували з нагоди Дня науки, який традиційно святкують у третю суботу травня, в Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові. Про це інформує медіа-група Національної академії СВ.

У залі Центру культури та дозвілля Академії їм вручили відзнаки Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, командування Сухопутних військ та Національної академії.

«В умовах сьогодення особливого значення набуло вирішення актуальних завдань щодо підвищення обороноздатності держави. Офіцери і працівники Національної академії і надалі своєю невтомною натхненною працею розвиватимуть воєнну науку, зміцнюючи обороноздатність нашої держави», – зазначив начальник Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук.

Нині в Національній академії проходять службу та працюють 33 доктори наук, 193 кандидати наук, з них 133 мають вчені звання. З початком антитерористичної операції вони здійснюють вивчення і узагальнення бойового досвіду, набутого в ході АТО та опрацьовують нові способи застосування підрозділів Сухопутних військ. Науковці Національної академії як особисто беруть участь у проведенні антитерористичної операції, так і виконують науково-дослідницькі роботи на замовлення Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України та Сухопутних військ.

«Одним із напрямків наукової роботи і науково-технічної діяльності Національної академії, який набув надзвичайної ваги порівняно з минулими роками, є виконання оперативних завдань. Деякі з них надходили безпосередньо з секторів та штабу АТО, термін виконання складав одну, максимум дві доби. Під час їх відпрацювання виробляються певні пропозиції та рекомендації командирам, начальникам усіх рівнів, для оперативного вирішення завдань, що виникають», — зазначив заступник начальника Національної академії з наукової роботи полковник Андрій Слюсаренко.

Після офіційної частини урочистостей з нагоди Дня науки відбувся концерт, у якому взяли участь оркестр Академії, власні твори виконав викладач кафедри музичного мистецтва, автор і виконавець майор Іван Шерстюк, а також перед глядачами виступили талановиті курсанти, які заспівали сучасні українські пісні.