У Миколаєві двоє чоловіків посеред ночі мало не обікрали пенсіонерку

У квартиру жінки на другому поверсі вони намагалися проникнути через балкон

Про це інформує відділ комунікації поліції Львівської області

У Миколаївське відділення поліції 19 травня о 00.30 звернулася 68-річна мешканка райцентру. Вона повідомила, що невідомі особи за допомогою драбини намагаються проникнути у її квартиру через балкон та вчинити крадіжку.

Правоохоронці встановили, що до скоєння правопорушення причетні двоє місцевих мешканців віком 39 та 41 рік.

Наразі з’ясовують обставини події. Відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк від трьох до шести місяців або обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.