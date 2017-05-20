У Літній школі в НУ «Львівська політехніка» навчатимуть англійської викладачів вишів

Із 13 до 19 липня 2017 року в Національному університеті «Львівська політехніка» відбуватиметься Літня школа професійного розвитку для викладачів університетів, що є учасниками проекту «Англійська мова для університетів».

Британська Рада в Україні вийшла з ініціативою розпочати проект «Англійська мова для університетів» у грудні 2013 року після того, як Міністерство освіти визначило покращення рівня володіння англійською в університетах одним із пріоритетів своєї діяльності.

Головна мета проекту – зробити внесок у процес якісних змін щодо рівня володіння англійською мовою як викладачів, так і студентів вищих навчальних закладів України, що дасть їм змогу брати активнішу участь у заходах на міжнародному рівні.

Цілі проекту – сприяти процесу нарощування сталого потенціалу в галузі викладання англійської мови для покращення володіння англійською мовою до рівня В2/С1 згідно зі шкалою Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти; сприяти запровадженню стандартів володіння англійською мовою у вищих навчальних закладах України.

Національний університет «Львівська політехніка» разом із Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут» був у числі перших трьох вишів, обраних Міністерством освіти і науки України для участі у першому етапі проекту: Зараз учасниками проекту є півтора десятка українських університетів.

Докладніша інформація:

тел.: +380 44 490 5600,

факс.: +380 44 490 5605,

e-mail: zhanna.sevastianova@britishcouncil.org.ua,

веб-сайт: http://www.britishcouncil.org.ua.

Подання документів для участі у Школі – до 31 травня 2017 року.