У ДТП на Львівщині загинув велосипедист

ДТП сталася вчора, 19 травня, близько 18:00 між с. Ваньовичі та с. Стрілковичі Самбірського району, на автодорозі «Ужгород – Самбір – Львів».

Як інформує Про це інформує департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, невстановлений водій, керуючи невстановленим автомобілем (ймовірно, Volkswagen Golf 3 темно-синього кольору, іноземної реєстрації) наїхав на велосипедиста – чоловіка 1952 р.н., мешканця. с. Ваньовичі Самбірського району, який рухався в попутному напрямку. Внаслідок ДТП велосипедист від отриманих травм помер на місці події, а автомобіль покинув місце події в напрямку м. Львів. Тіло загиблого скеровано в морг міста Самбір.

Незадовільні дорожні умови, що могли стати безпосередньою або супутньою причиною скоєння дорожньо-транспортної пригоди не виявлені. Причини та учасників події з’ясовують. Триває дослідча перевірка.