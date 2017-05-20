У «Чарівній ночі в бібліотеці» взяли участь понад 40 читачів (ФОТО)

Смак бібліотеки змогли скуштувати учасники 6-ї «Чарівної ночі у бібліотеці», що відбулася 19-20 травня у Львівській обласній бібліотеці для дітей

Проект організувало Генеральне Консульство Республіки Польща у Львові у співпраці з Міською публічною бібліотекою у Вроцлаві та Львівською обласною бібліотекою для дітей.

На понад 40 наймолодших читачів із польських шкіл у Львові, Мостиськах і Стрілецькому чекало чимало розваг. Гістьми цьогорічного заходу стали авторки дитячої та юнацької літератури Ізабелла Клебанська, Катажина Васільковська та Беата Островіцька. Про це йдеться на facebook-сторінці Генконсульства РП у Львові.

Кожен зміг знайти для себе щось особливе – торкнутися, відчути, понюхати … і заснути.

Нагадаємо, 19-20 травня у Львівській обласній бібліотеці для дітей (вул. Винниченка, 1) відбулася 6-та «Чарівна ніч у бібліотеці». Це ініціатива, спрямована на поширення польської мови та книги серед дітей польського походження у новаторському відображенні.