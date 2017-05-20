Сьогодні відзначають професійне свято банківські працівники України

День банківських працівників в Україні щорічно відзначають 20 травня

Цим святом держава, відповідно до Указу Президента України від 6 березня 2004 року № 316/04, підкреслює важливу роль банківської системи і значний внесок банківських працівників у розвиток економіки України та забезпечення її фінансової стабільності.

За роки незалежності в Україні побудована сучасна кредитно-фінансова система, запроваджена національна грошова одиниця. Національний банк України створив електронну систему проведення розрахунків між банківськими установами та суб’єктами господарювання, казначейство, інші установи, організації та підприємства, які забезпечують повноцінне функціонування системи банків країни.

Цікаві факти про банки.

З 1950-х років кілька банків на півночі Італії почали видавати кредити сироварам під заставу сиру пармезан. Головки сиру зазвичай дозрівають 2-3 роки, банк поміщає їх у спеціальне сховище, а в разі неповернення грошей може просто продати.

Одна американська подружня пара 1992 року пройшла процедуру банкрутства, однак із банку знову прийшло нагадування про борг. Банк перепросив, списавши помилку на автоматичну програму комп’ютера. Проте після вибачень розсилка нагадувань так і не припинилася. Подружжя звернулося до суду. Розглянувши скаргу, суддя з питань банкрутства виніс рішення оштрафувати комп’ютер, вилучивши 50 МБ постійної та 10 МБ оперативної пам’яті. У рішенні було сказано, що штраф може бути скасовано, щойно комп’ютер припинить виписку нових нагадувань.

За матеріалами dilovamova.com