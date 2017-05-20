Сьогодні в «Дзизі» – відкриття виставки графіки Анастасії Паскевської

У суботу, 20 травня, о 17:00 у арт-кав’ярні «Квартира 35» (Львів, вул. Вірменська,35, «Дзиґа», 2-й поверх) відбудеться відкриття виставки графічних робіт Анастасії Паскевської під назвою «Міцність. Користь. Краса». Про це інформує сайт МО “Дзиґа”.

Вхід на виставку – вільний.

Концепція виставки: «Міцність. Користь. Краса» Ця комбінація ця відома як тріада Вітрувія – це вимоги, які вважають основними під час спорудження будівель. Окрім того, ці поняття несуть у собі вираз загальнолюдських чеснот, цінних для більшості людей.

Про авторку: Архітектурна освіта дала молодій художниці міцну основу в розумінні пропорцій, композиції, відчуття довколишнього середовища та смаку в рисунку. На основі цього вона працює над створенням власного підходу і методу в графічній ілюстрації. Це все і можна буде побачити на персональній виставці архітекторки-ілюстраторки Анастасії Паскевської.