Сьогодні у Львові буде тепло й без опадів

А вже на завтра синоптики прогнозують дощ

Сьогодні у Львові й області опадів не буде. Як інформує ua.sinoptik.ua, вдень у Львові хмари з’явилися на небі лише для того, щоб увечері розсіятися.

За прогнозами департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА, у Львівській області сьогодні мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер удень буде північно-східний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура повітря вдень становитиме 19-24° тепла.

У Львові сьогодні також мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер вночі південно-східний, 3-5 м/с, вдень північно-східний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура повітря вдень становитиме 22-24° тепла.

За період з 08:00 год. 19 травня до 06:00 год. 20 травня опадів не було.

за останні 130 років 20 травня максимальна температура повітря у Львові становила 28,6 ° тепла – 1979 року. А мінімальна – -0,5° (1952року).

За народним прогнозом погоди, сьогодні – День пам’яті преподобного Іоанна Зедазнійського, мученика Фалалея і преподобного Ніла Сорського. Погоду цього дня прогнозували за місяцем: якщо він ріжками донизу – на тепло, а якщо червоний – на дощ. Якщо під час заходу сонячний диск був більшим, ніж звично, і більш червоним, наступного дня можна очікувати вітряної погоди без дощу.

Завтра, 21 травня, синоптики прогнозують у Львові похмуру погоду протягом усього дня. З середини дня і до його кінця йтиме сильний дощ.