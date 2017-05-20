Сьогодні «Галичанка» розпочинає боротьбу за Кубок України

Сьогодні, 20 травня, у Сумах стартує Кубок України з гандболу серед жінок. Чотири команди змагатимуться за національний трофей. Це львівська «Галичанка», ужгородські «Карпати», херсонська «Дніпрянка» та миколаївський «Реал».

За підсумками жеребкування, у півфінальних матчах 20 травня зустрінуться «Карпати» – «Дніпрянка» (о 16 годині), «Галичанка» – «Реал» (о 18 годині).

21 травня відбудеться фінал і матч за третє місце. Переможені у півфінальних іграх суперничатимуть за третє місце об 11 годині. Переможці півфіналу розіграють Кубок України о 13 годині.

Довідка. Проведення Кубка України серед жінок було відновлено у 2016 році з ініціативи тренерів гандбольних клубів України та Федерації гандболу України. Вперше Кубок України проводили у форматі «фіналу чотирьох». Новітній дизайн Кубка розробила Федерація гандболу України 2016 року. Торік за почесний трофей суперничали «Галичанка», «Карпати», «Дніпрянка» та «Реал». Першим володарем оновленого Кубка стала львівська «Галичанка». Зазначимо, що Кубок є перехідним – щороку його передаватимуть від чемпіона до чемпіона.

Кубок України – 2017 так само відбудеться у форматі «фіналу чотирьох» і за участі тих самих команд. Гандболістки львівської «Галичанка» сподіваються залишити Кубок у себе та додати його до нещодавнього титулу чемпіонок України.

Підготувала Наталія Васьо