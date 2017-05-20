Представники влади зустрілися з учасниками АТО (фото)

Сьогодні, 20 травня, у Палаці культури залізничників відбулася зустріч представників органів державної влади з учасниками АТО. У ній узяли голова Львівської ОДА Олег Синютка, керівники департаментів, голови районних адміністрацій, військові, правоохоронці, представники громадськості та інші. Поліцію Львівщини на зустрічі представляв заступник начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області підполковник поліції Тарас Бакай. Про це інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області

Під час зустрічі було обговорено питання соціального захисту бійців АТО, їх медичного забезпечення, лікування, здійснення передбачених Законом виплат, забезпечення житлом, виділення земельних ділянок та інші нагальні питання.

Учасники бойових дій ставили представникам органів державної влади свої запитання та отримували роз’яснення щодо якнайшвидшого вирішення проблем, з якими вони стикаються у різних установах.

У відповідь на звернення громадян щодо зловживання деякими посадовцями своїм службовим становищем або вимагання, голова ЛОДА закликав учасників бойових дій звертатися із заявами до правоохоронців, а працівників поліції реагувати на такі звернення якнайшвидше та проводити розслідування у найкоротші терміни.