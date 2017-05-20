Патрульні затримали імовірних викрадачів металу

Про це інформує Патрульна поліція Львова

Сьогодні близько 4 години ранку екіпаж патрульної поліції отримав виклик на вулицю Холодну, де мешканці квартир побачили підозрілих осіб у подвір’ї. Патрульні прибули на місце та застали двох чоловіків, які намагалися втекти. Інспектори затримали їх. Невідомі особи мали при собі металеві вироби з котельні.

Один із затриманих, 31-річний мешканець Львова неодноразово притягувався за опір працівникам поліції, погрозу насильством і крадіжку з проникнення в житло. Другий, 27-річний мешканець одного з сіл Львівської області, також притягувався за крадіжку з проникненням. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.