На Житомирщині затримали фуру, що вивантажила львівське сміття (фото)

У ніч із 19 на 20 травня житель мешканець с. Ягодинки Пулинського району помітив, як від місцевого сміттєзвалища від’їжджає невідома вантажівка. Він одразу зателефонував до поліції. Правоохоронці затримали транспортний засіб. Нині триває перевірка, – повідомили у відділі комунікації поліції Житомирської області.

Мешканці Пулинського району вже не вперше потерпають від забруднення земель сміттям, яке скидають під покривом ночі водії вантажівок. Серед побутових відходів знаходили докази того, що вони потрапили до району зі Львівщини. Відтак, дізнавшись, що серед ночі на їхньому сміттєзвалищі побувала чужа фура, місцеві мешканці забили на сполох.

Поліцейські, отримавши повідомлення про можливий несанкціонований викид побутових відходів, прибули на місце події. Вантажівку вдалося затримати в сусідньому с. Веселому. Автомобіль і керманича доставили до Пулинського відділення поліції для з’ясування обставин події.

«Як з’ясувалося, возити ночами чужі відходи підрядився новоград-волинський підприємець. Для розмови з ним поблизу відділу поліції зібралася й місцева громада, яка обурена систематичним підкиданням сміття та вимагає відшкодування збитків, – повідомив начальник ГУНП в Житомирській області В’ячеслав Печененко. – Пулинці демонструють згуртованість із поліцією та обіцяють уважно стежити за вантажівками на автошляхах району, аби припинити скидання побутових відходів на їх землях».