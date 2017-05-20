На кордоні з Польщею прикордонники затримали двох турків

Учора на українсько-польському кордоні прикордонники затримали двох чоловіків які намагалися незаконно потрапити в Євросоюз.

Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Про появу невідомих на околиці одного із сіл ділянки відповідальності прикордонників відділу «Краковець» повідомили місцеві мешканці. Пильні громадяни вказали, що чоловіки пішли в бік кордону, тому зелені берети негайно вислали групу реагування до місця їхньої ймовірної появи. За сто метрів від рубежу втікачів затримали. Це виявилися чоловіки 1979 та 1986 років народження, при собі мали паспорти громадян Туреччини. До України вони прибули легально декілька днів тому, а до Польщі прямували пішки поза пунктами пропуску.

За спробу незаконного перетинання державного корону України затриманим загрожує адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 3400 до 8500 гривень, – зауважили у прес-службі Мостиського прикордонного загону.