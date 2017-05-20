Львів’ян запрошують поспівати «Псалми над водою»

25 травня о 21:00 відомий музикант і композитор диякон Роман Коляда разом зі священиком Русланом Грехом запрошують на духовний вечір «Псалми над водою». Про це інформує «Духовна велич Львова» з посиланням на Дивенсвіт.

У рамках духовного вечора відбудеться презентація нового фортепіанного альбому музиканта «Expectancy». Учасники дійства матимуть змогу не лише слухати, а й разом заспівати псалми на березі озера поряд із філософсько-богословським факультетом УКУ. Унікальність духовного вечора полягає також у його екуменічному вимірі: Роман Коляда є дияконом Української Православної Церкви Київського патріархату, а Руслан Грех – священик Української Греко-Католицької Церкви. Духовне слово матиме Преосвященний Владика Венедикт.

Дійство відбудеться за підтримки філософсько-богословського факультету Українського Католицького Університету. Спільнота УКУ разом з усіма присутніми зможе також у неформальний спосіб попрощатися із Преосвященним Владикою, сенатором УКУ, який упродовж років був наставником для багатьох своїх духовних дітей, виконуючи душпастирський обов’язок на теренах Львівщини. Уже невдовзі Владика опікуватиметься Чикаґською Єпархією УГКЦ у Сполучених Штатах Америки.