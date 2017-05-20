Лише 70% учасників ЗНО роздрукували запрошення-перепустки для участі в тестуванні

Нагадуємо, перше тестування відбудеться вже 23 травня

У вівторок, 23 травня, відбудеться перше тестування основної сесії ЗНО – українська мова і література. Тим часом у Міністерстві освіти і науки України зауважують, що на сьогодні лише 70% учасників ЗНО роздрукували запрошення-перепустки для участі в оцінюванні, де зазначено адреси пунктів проведення тестування.

«Звертаємося до учасників ЗНО із проханням відповідально поставитися до підготовки документів, що необхідно мати при собі для допуску до складання тесту. Завчасна підготовка може захистити вас від зайвого стресу у день іспиту», – наголосили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Нагадуємо, на пункті тестування при собі необхідно мати:

оригінал сертифіката учасника ЗНО (той, що з фото і голограмою);

оригінал документа, серія та номер якого зазначені в Сертифікаті (паспорт, свідоцтво про народження тощо);

запрошення-перепустка (не забудьте роздрукувати його на інформаційній сторінці учасника).

Відсутність одного з перелічених документів або подання його копії унеможливить участь у тестуванні з певного предмета. Вам потрібні будуть ще 2-3 ручки з пастою насиченого чорного кольору (бажано гелеві). Також у пункті проведення ЗНО дозволено мати воду в прозорій пляшці без етикетки.

Із 28 квітня на інформаційних сторінках учасників зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року розміщено запрошення-перепустки із зазначенням адреси пунктів проведення тестування.

Учасникам ЗНО необхідно самостійно сформувати й роздрукувати запрошення-перепустку зі своєї інформаційної сторінки, що створена на веб-сайті УЦОЯО. Доступ до інформаційної сторінки – за номером і пін-кодом сертифіката, указаним у ньому.

Запрошення-перепустки цього року не надсилатимуть поштовим зв’язком чи на електронну скриньку.