Біля Львова в потрійній ДТП травмувалася вагітна

Пасажирку одного з трьох автомобілів, які зіткнулися на трасі, госпіталізовано до обласної клінічної лікарні.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 19 травня близько 22.15 на автодорозі Львів-Шегині в селі Лапаївка. Про це інформує відділ комунікації поліції Львівської області.

Працівники Пустомитівського відділення поліції, як прибули на місце події, встановили, що водій автомобіля «Фольксваген-Пасат», 25-річний житель Городоцького району, зіткнувся з легковиком «Daewoo Lanos», яким їхав 31-річний львів’янин. Після цього вже неконтрольований «Ланос» врізався в автомобіль «Toyota Avensis», за кермом якого був 43-річний мешканець Львова.

Унаслідок ДТП водій «Ланоса» отримав травму шиї. Після обстеження та надання медичної допомоги його відпустили додому. Його пасажирку, яка перебуває на восьмому місяці вагітності, госпіталізовано в пологове відділення однієї з львівських лікарень.

Наразі з’ясовують обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.