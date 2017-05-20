14 команд у Буську змагалися в грі «Джура» (фото, відео)

Сьогодні, 20 травня, за участі Львівського обласного військового комісара підполковника Олександра Тіщенка та командування військової часини 3007 Національної гвардії України у м. Буську відбулася дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Джура» серед загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів району. Про це Олександр Тіщенко поінформував на своїй facebook-сторінці.

Учасниками змагання стали 14 шкільних команд. Яскраві емоції, чудова весняна погода, смачна козацький куліш – все сприяло успішному проведенню гри.

Такі змагання щорічно проводять задля вдосконалення роботи з допризовної підготовки, забезпечення єдності виховання, розвитку, сприяють формуванню у молодого покоління патріотичної свідомості, національної гідності, готовності до виконання громадянського та конституційного обов’язку із захисту Вітчизни.