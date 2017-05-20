До 1 вересня на Львівщині планують сформувати мережу опорних шкіл

19 травня на території Івано-Франківської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Івана Франка Яворівської районної ради відбувся обласний семінар «Опорна школа. Візія. Виклики та загрози. Директор як лідер змін» для директорів опорних шкіл Львівської області.

«До 1 вересня перед нами стоїть завдання створити мережу опорних шкіл з якісними умовами навчання, які мають відповідати усім характеристикам опорної школи. Мінімальна наповнюваність опорного закладу учнями (без врахування учнів філії) складає не менше 200 осіб. Опорна школа включає не менше трьох філій. До опорної школи може бути організоване підвезення учнів (не менше ніж з трьох селищ, сіл, в яких ліквідовано загальноосвітні навчальні заклади або припинено (зупинено) їх діяльність). Торік районні ради ухвалили рішення і було створено 21 опорну школу. Цього року після рішення районних рад ми маємо можливість модернізувати умови навчання ще в 19 опорних школах області. Окрім того, в об’єднаних територіальних громадах області також створюють опорні школи», – поінформувала директор департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації Любомира Мандзій.

Створення опорних шкіл – один із механізмів реформування системи загальної середньої освіти, мета якого – забезпечення рівного доступу дітей відповідного віку до якісної освіти; впровадження допрофільної підготовки і профільного навчання, поглибленого вивчення окремих предметів, забезпечення всебічного розвитку особи, раціонального і ефективного використання наявних ресурсів.

Як додала Любомира Мандзій, в ідеалі опорна школа — це заклад, в якому є все: спортивна зала, бібліотека, кабінети фізики, хімії, біології, географії з необхідним обладнанням, комп’ютерні класи зі швидкісним інтернетом тощо. І, звісно, висококваліфіковані педагоги.