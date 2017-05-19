В екуменічній каплиці Львівської міської ради проведуть Біблійні зустрічі

Про екзистенційний, життєвий підхід до Біблії говоритимуть на біблійних катехизах, які проводитимуть не богослови, а миряни разом із о. Григорієм (Гжегожем) Драусом, настоятелем парафії Святого Папи Івана Павла ІІ Римо-Католицької Церкви.

Катехизи відбуватимуться в екуменічній каплиці Львівської міської ради (кім. 116) щопонеділка і четверга (22, 25, 19 травня і 1 червня) з 19.00 до 20.00. Вхід вільний!

Про це повідомляє прес-служба ЛМРю

«Біблію можна розглядати, пізнаючи час і середовище написання цієї книги, будову тексту і літературний жанр. Це все допомагає нам зрозуміти Біблію, але потрібно йти далі, до відповіді на запитання: що Автор – Бог хотів нам цим Словом сказати. В Біблії є багато імен та історій, більше, аніж теоретичних роздумів. Автором Біблії є сам Бог, котрий є вічний і знає особисто кожного з нас. Це означає, що ключем до пізнання Біблії є пошук в ній своєї історії, свого життя.

Ці зустрічі не будуть відірвані від життя роздуми. Місце катехиз – екуменічна каплиця Львівської міської ради є символічним. Там, де відновлюють духовні сили ті, які служать усім львів’янам, часто знаходячи натхнення для приймання важливих для нас усіх рішень, ми зможемо навчатись вслухатись у голос Бога, записаний в Біблії, щоб він був світлом для нашої щоденності і допомагав приймати правильні рішення», – наголошує о. Григорій (Гжегож) Драус.