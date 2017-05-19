Управління молоді та спорту ЛМР має нового керівника

Управління очолив тренер національної збірної з карате

Відучора, 18 травня, управління молоді та спорту Львівської міської ради отримало нового начальника. Ним став Антон Нікулін ― заслужений тренер України, майстер спорту міжнародного класу.

Довідка. Нікулін Антон Володимирович народився 2 квітня 1982 року в місті Львові.

Освіта вища. У 2004 р. закінчив Львівський державний університет фізичної культури. «Олімпійський і професійний спорт».

Досвід роботи:

2014-2016 рр. – директор Дитячо-юнацької спортивної школи інвалідів «Галичина»

З 2007 р. – працівник збройних сил України НСБЛВС МОУ тренер

З 2012 року досі – старший тренер збірної команди України з карате

З 2004 року досі – старший тренер клубу «Юніон»

Нагороди та звання:

Заслужений тренер України (2016 р.)

Майстер спорту України міжнародного класу (2003 р.)