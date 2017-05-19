У Римі покажуть українське кіно

В італійській столиці відбудуться Дні українського кіно

З першого до четвертого червня у Римі відбудуться Дні українського кіно. Покази пройдуть в одному з найзнаменитіших римських кінотеатрів Cinema Farnese, що розташований в історичному центрі італійської столиці на площі Кампо ді Фіорі.

Зокрема, італійським глядачам буде представлено фільм Тараса Ткаченка «Гніздо горлиці», який було знято у копродукції Італії та України.

Також римській публіці будуть представлені: «Жива ватра» Остапа Костюка, «Трубач» Анатолія Матешка, «Моя бабуся Фанні Каплан» Олени Дем’яненко та класична стрічка Юрія Іллєнка «Білий птах з чорною ознакою».

Захід має на меті зробити ще міцнішими кінематографічні зв’язки між Італією та Україною та промотувати можливості українсьо-італійської копродукції.