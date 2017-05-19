У Перемишлянах «поцілувалися» два буси

Унаслідок ДТП постраждав один із водіїв транспортних засобів

Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 18 травня, о 23.35 на перехресті вулиць Ковча та Галицької у місті Перемишляни. Про це інформує відділ комунікації поліції Львівської області.

Як попередньо з’ясували правоохоронці, водій автомобіля «Форд Транзит», 37-річний житель Перемишлянського району, під час розвороту не переконався, що маневр буде безпечним для інших учасників дорожнього руху, та зіткнувся з автомобілем «Фольксваген Транспортер» під керуванням 23-річного місцевого мешканця.

Унаслідок ДТП водія «Форда» доставили в лікарню з діагнозом «відкрита черепно-мозкова травма, забої головного мозку, грудної клітки, нирок, ліктьових суглобів, нижньої третини правого передпліччя та верхньої третини лівої гомілки».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.