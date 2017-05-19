У мережі з’явився трейлер “Лагідної” Сергія Лозниці

Фільм українського режисера Сергія Лозниці покажуть на Каннському кінофестивалі

У мережі опубліковано міжнародний трейлер нового фільму Сергія Лозниці «Лагідна», який бере участь в основному конкурсі 70-го Каннського кінофестивалю. Сценарій стрічки написано за однойменною повістю Федора Достоєвського. Зйомки картини проходили в Латвії. Раніше в конкурсі Канн брали участь фільми Лозниці: «В тумані» і «Щастя моє», повідомляє Культпростір.

Нагадаємо, Каннський кінофестиваль проходить цими днями на Лазурному узбережжі. Кіноогляд відкрився 17 травня, покази триватимуть до 28 травня. Міжнародне журі цього року очолює знаменитий іспанський режисер Педро Альмодовар.

У рамках Каннського кіноринку працює український павільйон, який займається промоцією української кінематографії. Павільйон, як і на Берлінале, працює під гаслом: «Ukraine is your destination».