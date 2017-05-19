У Львові затримали квартирного злодія

Сума матеріальних збитків, заподіяних потерпілій, – понад 16 000 гривень

Працівники Личаківського відділу поліції встановили особу зловмисника, який удень 17 травня проник у квартиру 31-річної львів’янки і викрав звідти телевізор, мобільні телефони й ігрову приставку. За словами жінки, сума заподіяних їй збитків – близько 16 000 гривень.

Як з’ясувалося, до крадіжки причетний 31-річний місцевий мешканець. Його затримали в порядку, передбаченому ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, – повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Оскільки правопорушення було вчинене із проникненням у житло, зловмисника можуть позбавити волі на строк від трьох до шести років.