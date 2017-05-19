У Львові водій забрав у хлопця велосипед, щоб провчити за аварійну ситуацію

Учора, близько 22 години, патрульні отримали виклик від 17-річного юнака про те, що невідомий чоловік забрав у нього велосипед. За словами хлопця, водій автомобіля Volkswagen Passat на вулиці Мазепи вдарив його та забрав велосипед у багажник.

Автомобіль передали в орієнтування, тим часом екіпаж почав шукати власників транспортного засобу.

Коли приїхали за місцем реєстрації транспортного засобу, з’ясувалося, що там проживає сестра власниці автомобіля. Жінка дала контактні дані сестри.

Жінка повідомила поліцейським, що вони з чоловіком не крали велосипед, а просто хотіли провчити хлопця, бо той мовляв, створив аварійну ситуацію і на зауваження відреагував нецензурною лайкою.

Хлопець заперечив цю інформацію.

Патрульні оголосили вимогу чоловікові повернутися на місце інциденту як для встановлення обставин, так і для повернення майна.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу, а також приїхала родичка неповнолітнього. Коли приїхав чоловік причетний до даного інциденту, хлопець його упізнав. Далі справою займаються слідчі.