У Львові відбудуться аукціонні торги лісопродукцією

У вівторок, 30 травня, на товарній біржі «Товарно-сировинна біржа «Галконтракт» відбудуться загальні аукціонні торги необробленою деревиною заготівлі ІІІ кварталу 2017 року державних лісогосподарських підприємств.

Аукціонні торги відбудуться за адресою: м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 105, у приміщенні конференц-залу Національного Лісотехнічного Університету України (4 поверх).

Узяти участь в аукціонних торгах запрошують усіх учасників ринку – вітчизняні деревообробні підприємства.

Ознайомитися з бюлетенем аукціонних торгів можна – тут.