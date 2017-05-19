У Львові привітали медичних сестер із професійним святом

З нагоди Міжнародного дня медичної сестри та 15-ї річниці створення ГО «Львівська обласна Асоціація медичних сестер» у п’ятницю, 19 травня, відбулася урочиста конференція медичних сестер Львівщини.

Привітали медичних сестер із професійним святом керівництво департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА, Львівської обласної організацій профспілок працівників охорони здоров’я України, інституту медсестринства та лабораторної медицини ім. Андрея Крупинського, медичних коледжів, медичних сестер закладів охорони здоров’я Львівської області, повідомляє прес-служба ЛОДА.

У межах заходу за жертовність та виняткові заслуги у догляді за хворими та на знак визнання їх високих моральних і професійних якостей нагородили дипломованих медичних сестер. Також вшанували пам’ять медсестер та медпрацівників, які віддали своє життя на сході України, захищаючи суверенність нашої держави.

Урочиста конференція завершилася святковим концертом та виставою-комедією «Криза»

Зазначимо, у закладах охорони здоров’я області працюють 24082 молодших медичних спеціалістів; медичних сестер – 18368.