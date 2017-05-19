У Бродах поліцейські знайшли викрадений велосипед

Транспортний засіб вилучили у злодія та повернули власникові

У Бродівське відділення поліції 16 травня надійшла заява від 36-річного мешканця райцентру. Чоловік повідомив, що невідома особа викрала його велосипед марки STOCKI SPIRIT, який він залишив біля будинку на вулиці Золотій. Вартість транспортного засобу становить близько 4 500 гривень.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, працівники поліції з’ясували, що до вчинення крадіжки причетний 33-річний мешканець одного із сіл району. Речовий доказ у нього вилучили.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Максимальне покарання, передбачене статтею, – позбавлення волі на строк до трьох років.