Триває ремонт дороги Львів-Радехів-Луцьк

Хідники у Кам’янці-Бузькій облаштовують за кошти громади

Триває ремонт дороги державного значення Н-17 Львів – Радехів – Луцьк, поблизу Кам’янки-Бузької. Загальна протяжність шляху, який ремонтують – 22 км. До сьогодні уже облаштували вирівнювальний та верхній шар асфальтобетонного покриття з попереднім підсиленням основи, повідомляє прес-служба ЛОДА.

Також тривають роботи з встановлення бортового каменю та влаштування бруківки на тротуарах в місті Кам’янка-Бузька, нині підрядники уже облаштували майже 180 м2 бруківки. Усі роботи пов’язані з дорожнім полотном планують завершити до кінця травня.

«Такі інфраструктурні проекти сприяють розвитку місцевого самоврядування, адже за державні кошти прокладається дорога, а гроші місцевої громади скерували на укладання тротуарів, бордюрів та власне пішохідної частини. Місцеві бюджети задекларували, що вони виділяють на це майже 8 млн грн. Загальна кількість тротуарів, яку потрібно встановити – це понад 10 тисяч метрів квадратних» – зазначив під час огляду ремонту дороги перший заступник голови Львівської ОДА Ростислав Замлинський.