Сьогодні львівські велосипедисти поснідали на площі Ринок і вирушили на роботу (фото)

Сьогодні, 19 травня, у Львові відбувся традиційний весняний день Велосипедом на роботу

Про це інформує Львівська Асоціація Велосипедистів на своїй сторінці у Facebook.

«Позитивно поснідали на пл. Ринок на весняному дні Велосипедом на роботу. Сьогодні до нас також під’їхав заступник міського голови з розвитку Aндрій Москаленко», – йдеться в повідомленні.

У день Велосипедом на роботу мешканців Львова закликають їхати велосипедом на роботу, навчання чи в інших справах, щоб продемонструвати переваги цього транспорту для пересування містом, стимулювати роботодавців створювати кращі умови для працівників, які хочуть їздити на велосипеді. А також показати владі міста потребу розвивати велоінфраструктуру Львова.

Традиційно на день Велосипедом на роботу організовують вело сніданок. Цього разу він тривав із 8:00 до 9:00 на пл. Ринок біля фонтану Нептуна.

Фото: facebook.com/velolviv