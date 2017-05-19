На Стрийщині внаслідок ДТП тракторист потрапив у реанімацію (фото)

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 18 травня близько десятої вечора на автодорозі Київ – Чоп у селі Любинці Стрийського району. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

43-річний стриянин рухався мікроавтобусом «Меседес Спринтер» у напрямку Києва. У цей час із лівого узбіччя 40-річний місцевий мешканець, перебуваючи за кермом трактора, перетнув ліву смугу руху і виїхав на праву, де його і «протаранив» мікроавтобус.

Унаслідок автопригоди тракториста з важкими травмами госпіталізовано в реанімаційне відділення. Водія мікроавтобуса із забоєм грудної клітки доставили у лікарню. Після надання медичної допомоги чоловік повернувся додому.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.