На площі Ринок облаштують острівок релаксу

У суботу, 20 травня, в рамках Дня вуличної музики буде діяти мантричний релакс-простір від львівської студії йоги та медитації «Mantra House». Для тих, хто шукає спокійний відпочинок, душевний затишок та можливість відпочити у самому серці Львова – буде облаштовано острівок релаксу на північній стороні площі Ринок.

Розпочнеться робота мантра-лаунж зони о 17.00 з виступу музичного проекту Secret Forest, повідомляє прес-служба ЛМР.

Розвиватимуть музичну медитативну хвилю запрошені гурти:

18.00 гурт Gour

19.00 гурт W.A.Y.S

20.00 гурт Atmasfera

“Під час підготовки до фестивалю «Lviv Yoga Day» (святкування Міжнародного Дня Йоги), який відбудеться за місяць на площі Ринок, ми хочемо нагадати про унікальну можливість для кожного релаксувати, наповнюватися життєдайною енергією мантр і бути самим собою. Приходьте, почувайтесь як вдома, розслабляйтесь та відпочивайте», – зазначає координатор лаунж-зони Олександр Макаров.

Довідка

День вуличної музики був започаткований 11 років тому у Вільнюсі (Литва) культовим литовським музикантом Андрюсом Мамонтовасом. За останні роки до цього проекту приєднався добрий десяток країн від Ірландії та Грузії до Нідерландів, Норвегії, Португалії та Вірменії. Загально прийнято, що «День вуличної музики» відбувається одночасно у всіх країнах в один і той самий день – це третя субота травня.

«Lviv Yoga Day» – абсолютно новий унікальний формат фестивалю йоги та здорового способу життя, покликаний об’єднати усіх львів’ян та гостей міста однією метою – бути здоровими, сильними, бадьорим та щасливими.

«Lviv Yoga Day» дає можливість усім бажаючим долучитися до численних безкоштовних майстер-класів з різних напрямків хатха-йоги від професійних тренерів з усієї України, навчитися різним технікам антистрес-медитації, взяти участь у творчих майстер-класах, скуштувати здорову їжу, а також відвідати лекції та семінари зі здорового способу життя та мислення, медитації, дієтології та краси.

Відвідувачів чекають фудкорти здорового харчування, еко-ярмарок, дитячі розваги, концерти відомих гуртів та інші заходи. Захід відбудеться 17-18 червня 2017р. на площі Ринок та у Парку Івана Франка.