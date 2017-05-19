На Львівщині затримали двох грабіжників

Зловмисники, застосувавши фізичну силу, відібрали в потерпілого мобільний телефон і банківську картку

У Перемишлянський відділ поліції 15 травня звернувся 37-річний мешканець райцентру. Чоловік повідомив, що на вулиці Ковча двоє незнайомих чоловіків побили його та пограбували, заволодівши банківською карткою і мобільним телефоном. Загальна сума заподіяних збитків становила близько 6 000 гривень.

Правоохоронці з’ясували, що до пограбування причетні двоє раніше судимих місцевих мешканців віком 33 та 38 років. За рішенням суду їм обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, за цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України (грабіж). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

Досудове розслідування триває.