На Львівщині відбудеться фестиваль «НЕБУ-ХАЙ»

На фесті глядачам покажуть екзотичний вид спорту кануполо



З 26 до 28 травня фестиваль Простір музики і руху «Небу-ХАЙ!» збирає друзів. Захід відбудеться у селі Березина Миколаївського району, що за 50 кілометрів від Львова.

Під час цього свята, кожен може спробувати себе у ролі «кануполіста». Це новий вид спорту, яким на Західній Україні до цього не займався ніхто.

«Кануполо – це динамічна і часом жорстка гра, яка поєднує елементи поло, гандболу та веслувального слалому. «У такій грі поєдинок триває два тайми по 20 хв. І грають у форматі 5 на 5. Завдання гравців – вирвати м’яч у суперника та закинути у ворота, підвішені над водою. По м’ячу можна бити руками і веслом. Опонентів штовхати теж дозволяють. Тому кануполо ще іноді називають регбі на воді»,- розповідає організатор фестивалю, і президент турклубу «Манівці» Тарас Білошицький.

Кануполо – це лише один із елементів розваг на третьому фестивалі «Небу-ХАЙ!». На фестивалі можна буде: позмагатись на скеледромі, побавитись у водний волейбол у басейні, повеслувати на каяках, стрибнути на велетенську подушку із 10-ти метрової висоти, а ще покопати м’яча на слизькому полі, пограти у пейнтбол чи поборотись у багнюці – загалом таких етапів буде понад 30.

Увечері усіх фестивальників розважатимуть гурти OtVinta!, Мері, Piano, Joryj Kloc, BeetRooth, Vinni Grett Band, Holly Loud, Rock-H.

Зазначимо, що територія фестивалю вільна від алкоголю. Увесь прибуток з продажу квитків організатори скерують на побудову соціальної спортивної школи у с. Березина, яку почали створювати на місці зруйнованої насосної станції. Саме тут місцевих хлопців і навчають кануполо та каякінгу, у планах створити ще секції боротьби та скелелазіння»,- зазначають організатори.

Довідка

Турклуб «Манівці» – це громадська організація, створена у 2003 році. Наша основна мета – це популяризація здорового способу життя, активного відпочинку, спорту та туризму. Щороку Клуб проводить близько 20 великих соціальних заходів, учасниками яких стають близько 4500 осіб.