На Львівщині облаштували безвідходне деревообробне виробництво

На деревообробному підприємстві встановили котельню на альтернативних видах палива

У п’ятницю, 19 травня, у селі Тартак, Кам’янка-Бузького району презентували безвідходне деревообробне виробництво підприємства “Львів-Пак”. На виробництві облаштували комплекс виробничих потужностей – запустили котельню на альтернативних видах палива. Відтепер всі відходи виробництва використовуватимуть для опалення приміщень. Таким чином виробництво стало безвідходним, повідомляє прес-служба ЛОДА.

З початку 2016-го року тут додатково створили 50 робочих місць, найближчим часом у підприємство інвестують ще 25 млн грн та ще на 40 осіб збільшать кількість робочих місць.

«Важливо, що на таких підприємствах, усю продукцію, яку виробляють підтверджують відповідним сертифікатом. Відповідно, вона може реалізовуватись на території Європейського Союзу. Це реальний приклад як український бізнес інтегрується в бізнес європейський» – наголосив під час огляду виробництва перший заступник голови Львівської ОДА Ростислав Замлинський.

Довідково:

Приватне підприємство «Львів-ПАК» засноване в 2006 році. Основними напрямами діяльності є лісопильне та стругальне виробництво, виробництво дерев’яної тари (європіддон), торгівля деревиною, надання послуг у лісовому господарстві, виготовлення палетів (паливних гранул), виробництво деревного вугілля.

В 2017 році підприємство отримало ліцензію на виробництво піддонів євростандарту.

Також тут планують залучити інвестиції на суму 25 млн. грн., які використають для введення в експлуатацію виробництва деревного вугілля та лінії з виробництва комплектуючих для дерев’яних піддонів.