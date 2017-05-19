На Львівщині нетверезий водій віз дітей у шкільному автобусі (відео)

Школярі поверталися з пікніка

Як повідомляє Патрульна поліція Львова, вчора близько 20 години на автодорозі Львів-Шегині, поблизу села Волиця, екіпаж патрульної поліції отримав орієнтування про нетверезого водія та зупинив шкільний автобус. На той момент у салоні перебувало близько двадцяти учнів. Оскільки автобус саме під‘їхав до навчального закладу, діти просто вийшли. Учні прямували з пікніку.

Під час спілкування з водієм інспектори помітили в нього очевидні ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували пройти перевірку. Результат вразив інспекторів. Прилад драгер показав, що вміст алкоголю в крові чоловіка перевищує норму в понад 7 разів, а саме – 1,43 проміле. Водій підтвердив, що випив вина.

На 61-річного чоловіка патрульні склали протокол за ст.130 КУпАП (Керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння). Директора школи повідомили про інцидент.