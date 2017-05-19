ЛКП «Львівавтодор» обслуговуватиме 13 нових парковок

16 травня відбувся конкурс на визначення земельних ділянок під зони паркування, а відповідно балансоутримувача 13 парковок, 11 з яких у центрі міста. Переможцем конкурсу стало ЛКП «Львівавтодор».

Про це повідомили у прес-службі ЛМР.

На підставі результатів конкурсу на визначення земельних ділянок під зони паркування, парковки будуть облаштовані на:

вул. А Волошина – 14 паркомісць,

вул. Вірменська – 18 паркомісць,

вул. І.Григоровича – 13 паркомісць,

вул. Лесі Українки – 10 паркоміць,

вул. Низький Замок – 20 паркомісць,

вул. Герцена – 19 паркомісць,

вул. Фредра – 14 паркомісць,

вул. П. Ковжуна – 20 паркомісць,

вул. І. Гавришкевича – 23 паркомісця,

вул. С. Наливайка – 12 паркомісць,

вул. Театральна – 25 паркомісць.

Це І –ша зона паркування. Ціна паркування тут становитиме 6 грн. за годину.

Окремо 4 парковки: на вул. Вірменській, Театральній, Низький Замок і Лесі Українки, – будуть об’єднані в одну закриту зону паркування. Ціна тут становитиме 8 грн. за годину. Тут буде влаштовано три автоматичних в’їзних термінали, через які буде здійснюватися сплата за користування парковкою. Також, відповідно до Закону України 10% паркомісць (в цьому випадку 7 місць), віддається безкоштовно для людей з інвалідністю.

вул. Городоцька,83 (біля Цирку) – 49 паркомісць,

вул. Стрийська – В.Великого – 104 паркомісця.

Це ІІ-га зона паркування. Ціна паркування становить 2 грн. за годину. Тут буде встановлено паркомати для оплати за користування парковкою.

«Після перемоги в конкурсі ми отримали на обслуговування 13 нових парковок. А це, відповідно, 341 паркомісце. Зараз нам потрібно оголосити тендер на закупівлю обладнання, встановлення дорожніх знаків, виготовити паспорти майданчиків, погодити їх з поліцією. Після того, як виконаємо усі ці умови, будемо укладати договори з управлінням транспорту», – розповів Сергій Париляк, начальник відділу паркування ЛКП «Львівавтодор».