Куди подіти дітей влітку: дитячі табори 2017 у Львові та області

Літні табори, у яких діти зможуть не лише відпочити, але й розвинути свої таланти та здібності



Літо – не за горами: невдовзі розпочнеться ця сонячна пора року, яку люблять і дорослі, і малі. Особливо нетерпляче на неї очікують школярі: у них розпочинаються канікули, і учні отримують свій заслужений тримісячний відпочинок. Але зазвичай у батьків одразу виникає запитання: як влаштувати своїй дитині цікаві та незабутні канікули? Отож, «Львівська газета» підготувала добірку найцікавіших літніх денних дитячих таборів у Львові та області і не тільки.

Дитячі табори у Львові: безліч творчих та наукових майстер-класів на будь-який смак

Літній лінгвістичний табір «Хепіландія» для дітей від 4 до 12 років. Табір пропонує дітям провести літо не лише весело, але й пізнавально. У програмі: англійська, німецька та польська мови, образотворче мистецтво, хореографія, кулінарія, журналістика, екскурсії, тематичні фотосесії та багато іншого.

«Хепіландія» працюватиме з червня по серпень щодня, окрім вихідних, з 9:00 до 18:00. Усього у таборі буде 6 змін, кожна з яких триватиме 10 днів і буде тематичною: наприклад, перша зміна, що розпочнеться вже 5 червня, називатиметься «Magic», адже там дітей навчатимуть фокусам, проведуть майстер-класи з мистецтва ілюзій, наукові досліди, хімічні експерименти, циркові шоу та фотосесію.

Вартість однієї зміни у «Хепіландії» при оплаті в травні – 1200 грн. + харчування, а повна вартість – 1500 грн. + харчування.

Докладно про табір: http://www.happylandiya.lviv.ua/litniy_tabir_lviv.php

Комп’ютерний літній табір в академії START_IT для дітей від 5 до 15 років. Впродовж 3-х тижнів під керівництвом провідних фахівців IT компаній діти спробують себе в ролі розробника веб-сайту, відеоблогера та графічного дизайнера. Табір ознайомить дітей із чарівним світом комп’ютерних технологій, там проводитимуть тренінги, презентації командних проектів та різноманітні вікторини.

Табір працюватиме з червня по серпень, щодня, окрім вихідних, з 9:30 до 18:00 і буде проводитись у 4 зміни, кожна з яких триватиме 3 тижні.

Вартість зміни – 4500 грн.

Докладніше про табір тут.

Денний міський табір «Green Country» для дітей від 6 до 11 років. Табір для вивчення англійської мови пропонує пісенну, кулінарну та ігрову програму. Також там проводитимуть майстер-класи з ілюзіоністами та творчі заняття для розвитку уяви і креативності.

Табір працюватиме ціле літо з 9:30 до 18:00.

Вартість 1-го тижня програми на повний день – 1950 грн., а на скорочений (до 14:45) – 1450 грн. Додатково одноразово оплачується вартість навчальних матеріалів – 150 грн.

Докладніше про табір читайте тут.

Табір «Навколо світу за одне літо» для дітей від 6 до 10 років. У таборі діткам допомагатимуть поглибити знання про країни світу та їх звичаї, проводитимуть цікаві досліди, експерименти, квести, настільні ігри, а також розвиватимуть творчі здібності дітей, лідерські якості та самостійність.

Табір працюватиме у червні та липні з 9:00 до 18:00 і проходитиме у 4 зміни по 12 днів.

Вартість зміни – 2850 грн.

Докладніше: http://simya.lviv.ua/

Літній табір від навчального центру «Зебра» для дітей від 6 до 10 років. Тут дітки проводитимуть багато часу на свіжому повітрі, поринуть у екскурсійні подорожі та цікаво поєднають їх із творчим розвитком. Кожен день у таборі розпочинатиметься з ранкового чаювання та настільних ігор. А відвідування спортивних закладів додадуть активності та цікавості кожному новому дню, проведеному у «Зебрі».

Табір працюватиме все літо з 9:00 до 18:00.

Вартість одного робочого дня – 295 грн., а от, якщо придбати квитки на 20 днів, то ціна за 1 день становитиме 250 грн.

Придбати квитки у табір можна тут.

Докладніше: https://lviv.dityvmisti.ua/majsternya-dozvillya-zebra/

Дизайн-табір «Creative Design School» для дітей від 9 до 16 років. У таборі на дітей та підлітків чекає літо творчості та креативу: учасники ознайомляться із графічним дизайном, дизайном інтер’єру та одягу. Творчі завдання, пленери на відкритому повітрі, виїзні заняття в галереях та дизайн-студіях – у все це поринуть креативні учасники табору.

Табір працюватиме з червня до серпня з 10:00 до 15:00 і проходитиме у 3 зміни по 18 днів.

Ціна за зміну – 6500 грн.

Докладно про табір: http://www.creativeschool.eu/klasu/duzajn-tabir-dlya-ditej

Львівська область: веселі інтелектуальні ігри на свіжому повітрі

Літній проектно-інтелектуальний табір у Брюховичах для дітей від 6 до 15 років «Місто». У таборі діти відтворюватимуть модель міста на основі власних ідей, запустять у дію усю необхідну інфраструктуру – мерію, банк, пошту, сферу послуг, виробничі майстерні та місцеві ЗМІ, а також зароблять власні гроші та обміняють їх на призи табору. Окрім цього, на дітей чекає інтерактивний English-проект, креативна студія, кіностудія, театральний клуб та багато іншого.

Табір проходитиме у 4 зміни по 12 днів.

Вартість цілодобової зміни – 7200 грн., а денної (без проживання) з 9:00 до 18:00 – 5400 грн.

Докладно про табір: https://www.facebook.com/events/398271040532246/

Літній табір у с. Мита «Catapulta Summer Camp». Табір запрошує провести веселі, яскраві та незабутні літні канікули у Карпатах. У програмі: танцювальні та акторські тренінги, ігри для інтелектуального розвитку та психологічні практики, ранкова йога та пробіжки по лісових стежках. А ще на діток чекає свіже Карпатське повітря, смачна і різноманітна вегетаріанська кухня, походи в гори та багато іншого.

Табір проходитиме з 16 по 29 серпня.

Вартість путівки – 7500 грн. + транспорт – близько 700 грн. (виїзд з Києва).

Докладно про табір можна дізнатись на його сторінці у Фейсбук.



Дитячий табір у Моршині «Усмішка» для дітей від 12 до 14 років. Діткам пропонують захоплюючі прогулянки та екскурсії, цікаві заняття, дружню атмосферу та незабутні враження. На заняттях у таборі діти розвиватимуть мислення, увагу, креативність та пам’ять, а також розкриють усі свої вміння.

Табір проходитиме у 4 зміни по 13 днів.

Вартість зміни – 4800 грн.

Докладніше про табір – на сторінці у Фейсбук.

На морських хвилях та схилах гір

А якщо ж ваші дітки хочуть відпочити на морі чи у горах, то пропонуємо обрати один із дитячих літніх таборів у Карпатах або в Одесі чи Херсоні.