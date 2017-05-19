До Дня науки у Львові відзначили науковців 

У третю суботу травня в Україні відзначають професійне свято наукових працівників – День науки. З цієї нагоди у Львівському національному університеті ім. Івана Франка відбулось урочисте засідання представників наукової громадськості Львівщини. Від громади міста Львова науковців привітав міський голова Львова Андрій Садовий та вручив їм подяки за вагомі досягнення у науковій роботі.

За вагомі досягнення у науковій і науково-організаційній роботі та з нагоди Дня науки міський голова Львова нагородив подяками наукових працівників академічних установ та вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації Львівської області. Так, подяки і виплату у розмірі 5 тис. грн. отримали:

– Мідяна Галина Григорівна – кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник, керівник Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України;

– Манько Володимир Васильович – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри фізіології людини і тварин Львівського національного університету імені Івана Франка;

– Карабин Василь Васильович – кандидат геологічних наук, доцент, завідувач кафедри екологічної безпеки Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.

Також мер запропонував, щоб до цієї виплати у розмірі 5 тис. грн. ще з боку університету науковцям виплатити місячний посадовий оклад.

Нагадаємо, у третю суботу травня в Україні відзначають професійне свято працівники науки – День науки. Він встановлений Указом Президента від 14.02.1997 № 145/97.

Науковий потенціал України вважається одним з кращих у Європі. Українські вчені є авторами багатьох винаходів у різних галузях науки.

Сьогодні в Україні функціонують:

– Національна Академія Наук України (НАН України), заснована 27 листопада 1918 р., має тепер 3 секції, 14 відділень, близько 170 інститутів та інших наукових установ;

– 1400 науково-дослідних інститутів;

– 330 вищих навчальних закладів;

– 7000 докторів, 78000 кандидатів наук.

За статистикою, в установах, підконтрольних Національної Академії Наук України, зараз працюють близько 35 000 чоловік. Найбільшими регіональними науковими центрами країни є Придніпровський, Донецький, Південний, Західний, Північно-Східний і Кримський центри.

Всесвітній день науки було засновано ЮНЕСКО в 2001 році, офіційно називається «Всесвітній день науки в ім’я миру і розвитку» і щорічно відзначається 10-го листопада.