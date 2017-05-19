Ботанічний сад знову запрошує в гості

Цієї неділі, 21 травня, у Ботанічному саду ЛНУ ім. Івана Франка, що на вул. Черемшини, 44, черговий день відкритих дверей

Гостей запрошують помилуватись красою рододендронів, піонів та бузку.

“Друзі, ви бачили прогноз погоди?! Попереду у всіх нас просто неймовірні вихідні! Вдома точно ніхто не всидить 🙂 А тому… ходіть до нас на День відкритих дверей! Сад й далі заквітчаний рододендронами, піонами та бузком.

Милуватись цвітом треба в хорошій компанії, тож беріть з собою найрідніших!” – так запрошують гостей на сторінці Ботсаду у Фейсбук.

У травні у саду квітнуть рододендрони, особливо гарний у цей період бузок, що своїми фіолетовими, блакитними, білими китицями наповнює весняне повітря тонким ароматом. Оригінальністю квітів вабить екзотичне тюльпанове дерево, зацвітають кущі деревовидної півонії.

Сад чекає на відвідувачів з 14.00 до 18.00.