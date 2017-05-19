17-річний юнак викрав мотоцикл у Раві-Руській

У Жовківське відділення поліції звернувся по допомогу 22-річний мешканець району. Він повідомив, що з подвір’я біля приватного будинку у місті Рава-Руська невідома особа викрала його мотоцикл «Мінськ», який був несправним. Сума заподіяних збитків – близько 5 000 гривень.

Працівники поліції встановили, що до заволодіння мотоциклом причетний 17-річний місцевий мешканець. Речовий доказ у нього вилучено, – повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Розслідування триває. Вирішують питання про відкриття кримінального провадження.