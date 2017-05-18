Як влаштувати собі бюджетне літо в Європі

Травень нарешті починає пригрівати теплим сонцем і тішити алергіків різними цвітіннями і це вже офіційно – літо близько. Саме час планувати свої подорожі, а як це зробити бюджетніше – читайте нижче.

Летимо зі Львова лоукостами

У квітні угорський лоукост Wizzair відновив польоти до міста Лева. І хоч зараз географія рейсів зі Львова обмежується лише двома містами, все одно це – хороша ідея і як для окремої мандрівки, так і для її початку.

Так, до Вроцлава зараз можна купити квиток за 499 грн (17 євро), а до Берліна – за 999 грн (35 євро).

Не забуваймо, з вересня також в Україну почне літати найбільший бюджетний перевізник Європи Ryanair, і тут вже карта недорогих цін виглядає ще привабливіше.

До Львова літає ще один «бюджетник» – турецький Pegasus – і на літо можна знайти квитки до Стамбула за 50 євро в один бік.

Їдемо зі Львова по землі

Бюджетними бувають не лише авіалінії, але й інші перевізники. Наприклад, до Львова їздить чеський Leo Express. Чехи продають комбіновані квитки автобус+потяг зі Львова до Праги, Відня та Кракова, під час розпродажів ціни бувають від 5 євро. Але навіть зараз на все літо є багато квитків по 18 євро в один бік.

Комбінуємо автобуси та літаки

Отож дістатися зі Львова до сусідніх країн можна доволі швидко і бюджетно. А тут вже відкривається значно більше можливостей. Лоукостерів з Польщі їздить та літає дуже багато, і за копійки можна об’їздити хай не всю Європу, то пів – точно.

Наприклад, за 9 євро долетіти з Гданська до Мілана, з Познані до Парижа, з Любліна до Стокгольма:

Цінова таблиця Ryanair з Кракова виглядає так:

А з Варшави так:

Окрім того, не забуваймо і про інші лоукости, такі як EasyJet чи Norwegian. Про всі нюанси бюджетних авіаліній, а також куди і за скільки ними можна добратися ми вже детально писали тут.

Зупиняємось у кемпінгах

Ще одна серйозна графа мандрівника Європою – витрати на житло. Бюджетним варіантом готелів є хостели, але найпопулярніших містах навіть ліжко у хостелі може коштувати 25-30 євро за добу. Хороша альтернатива – кемпінги. І хай мандрівки з наметами зазвичай асоціюються з повною відсутністю цивілізації, це часто не так. Наприклад, кемпінг у Булонському парку в Парижі (а це майже сам центр) – літом тариф за намет складає 22 євро http://www.campingparis.fr/en/PDF/paris_tarifs_EN.pdf

Кемпінги зазвичай обладнані душевими, туалетами, електроенергією, кухнею, а часто навіть мають вайфай. Не забуваємо також і про сервіси оренди квартир/кімнат, такі як airbnb. Це більш актуально для компаній друзів, оскільки ціна за квартиру може дорівнювати ціні стандартного двомісного номера в готелі, тільки розміститись у квартирі може вдвічі більше людей. А власна кухня дозволить ще й зекономити на харчуванні.

Сервіси гостинності

Сайти на кшталт couchsurfing у нас часто популяризують як безкоштовні готелі. Потрібно відразу розуміти, що це не так. Зовсім не так. У першу чергу – це спілкування, можливість познайомитись з місцевими жителями та побачити країну зсередини. Це як ви їдете до друзів, тільки ви з ними ще не познайомились. Тому потрібно розуміти, в яких випадках couchsurfing підходить, а в яких – простіше заплатити пару євро і зупинитись в хостелі.

Волонтеримо

Волонтерські проекти – це чудова нагода зробити щось суспільно-корисне, а при цьому й побачити світ. Бюджетна нагода, до того ж всього. Для волонтерства в Європі є багато можливостей – починаючи від організованих проектів закінчуючи допомогою приватним ініціативам.

Організовані проекти тривалістю два-три тижні зібрані у базі SCI. Такі проекти мають чітку мету, організацію і терміни дії, а також тішать різноманіттям. Так, цього літа можна допомогати організовувати реггі-фестиваль у Швейцарії, відправитись у ведмежий притулок в Косово, чи на реконструкцію срібних шахтах у Франції. Загалом тільки в Європі цьогоріч буде більше 350 проектів. А більше про такий тип волонтерства можна почитати тут.

Інший варіант – приватні ініціативи, які більше діють по принципу працюємо за їжу. Два найбільші сайти з подібними проектами – це workaway та helpx. Останній більш орієнтований на допомогу пов’язану з сільським господарством, але «роботу» можна знайти різноманітну – починаючи від допомоги у хостелах, кафе та туристичних агенціях, закінчуючи мовною практикою та допомогою на яхтах.

З розвитком інтернету індустрія подорожей сильно змінилась. Різноманітні сервіси, як платні так і безкоштовні, дають можливості подорожувати майже кожному. Головне знайти мандрівку під свій формат та бюджет та витратити трохи часу на планування.