У трамваїв № 1, 6, 9 змінено кінцеву зупинку

Триває ремонт вул. Чернівецької. На час ремонтних робіт відбулися зміни у маршрутах трамваїв № 1, 6, 9. Кінцевою зупинкою цих трамваїв є зупинка «Приміський вокзал».

Про це інформує ЛКП «Львівелектротранс» і просить пасажирів бути уважними на зупинці.

«На час реконструкції трамвайної колії на вулиці Чернівецькій, деякі трамвайні маршрути курсують за частково зміненим маршрутом. Зокрема, тимчасово кінцевою зупинкою трамваїв № 1, № 6 та № 9 є зупинка «Приміський вокзал».

За кілька перших днів від вимушеного нововведення, пасажири електротранспорту відчули певну незручність пов’язану з максимальною наближеністю пішохідного турнікета поміж проїжджою частиною та вагоном, який прибув на зупинку.

Звертаємо увагу пасажирів, що ця зупинка спроектована відповідно до державних будівельних норм та розрахована на відповідний пасажиропотік.

З огляду на те, що на час ремонту колії на вулиці Чернівецькій, навантаження на зупинку суттєво збільшилось, просимо пасажирів бути особливо уважними, взаємоввічливими та дякуємо за розуміння», – повідомили у ЛКП «Львівелектротранс».

Нагадаємо, з 12 травня розпочато ремонтні роботи на вул. Чернівецька. На час ремонтних робіт трамваї № 1, 6, 9, курсують за зміненим маршрутом.