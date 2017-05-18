У неділю у Львові читатимуть Біблію

Флешмоб “Читай Біблію” відбудеться в рамках R500

У 2017 році Україна разом з багатьма країнами світу відзначає на державному рівні 500-річчя Реформації.

У неділю, 21 травня 2017 року, з 15.00 до 17.00 у Львові на Площі Ринок проведуть флешмоб “Читай Біблію”.

«Господь дав Своє Слово, щоб кожна людина на Землі могла особисто знати думки Божі про людину і Його настанови для добра у життя людей! Завдяки Реформації вперше у Європі з’явилися перші переклади Біблії на зрозумілих Європейських мовах, доступних простим людям», – зазначають організатори події.

Усіх охочих запрошують долучитись до акції!