У Львові водій УАЗа скоїв наїзд на велосипедистку

Потерпілу водійку двоколісного госпіталізовано

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 17 травня, о 13.35, на вулиці Шевченка у Львові.

Водій автомобіля «УАЗ 3303», 62-річний мешканець одного з сіл Яворівського району, скоїв наїзд на велосипедистку, 21-річну мешканку Яворівського району.

Унаслідок наїзду дівчину госпіталізовано в травматологічне відділення з діагнозом: «закритий перелом правої великогомілкової кістки».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.